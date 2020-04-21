أمير قطر يعرب لروحاني عن أمله برفع العقوبات الأمريكية عن إيران

أعرب أمير القطر تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله في أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

ونشرت الرئاسة الإيرانية بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم، والذي أعرب فيه الأمير القطري عن أمله في أن "ترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على إيران في ظل تفشي وباء كوفيد-19" حول العالم، وذلك بحسب بيان للرئاسة الإيرانية.

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال الاتصال على أن "توفير الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة لن يتم إلا عن طريق التعاون وتكوين صداقات بين دول المنطقة"، مضيفًا أن إيران "مستعدة لنقل تجاربها في مكافحة وباء كورونا إلى قطر".

ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، تعميما جديدا بشأن المطاعم والمقاهي بالعمل من خلال توصيل الطلبات فقط وفق إجراءات محددة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد–19"، واستكمالا للقرارات والإجراءات القطرية السابقة.

ويستثني التعميم الأكشاك المرخصة كمطاعم والمقاهي الواقعة في المناطق السياحية، والأندية الرياضية، ومدينة لوسيل، واللؤلؤة وغيرها، وتبقى مغلقة حتى إشعار آخر.