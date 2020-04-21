البرلمان المصري يوافق على قانون جديد بشأن الحوافز والعلاوات

وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على قانون العلاوات الدورية والحوافز الجديدة للموظفين‎.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة.

وأضافت "طبقا لمشروع القانون، فالحد الأدنى للعلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيهًا شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية".

وتابعت "بينما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً".

وأوضحت "تعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من أول يوليو 2020".

وأشارت إلى أن "الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به سوف يزداد شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم".