محمد بن راشد يوجه رسالة إلى "الجيش الأبيض" في بلاده

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مجموعة من أبطال "الجيش الأبيض".

ونشر محمد بن راشد، عدة تغريدات جديدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أنه استضاف أبطال خط الدفاع الأول عن بعد، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بفيروس كورونا المستجد "الجيش الأبيض"، للاطمئنان على صحتهم، وسير العمل في مراكزهم ومؤسساتهم.

ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء تابعنا خلاله أهم مستجدات وتطورات وتأثيرات أزمة الوباء العالمي كورونا على دولة الامارات ... صحياً .. وتعليمياً .. واقتصادياً .. ودولياً ... واستضفنا مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة .. شاكرين ومقدرين وممتنين لجهودهم الجبارة pic.twitter.com/ZKYJcFtIbC — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 21, 2020

وأكد ابن راشد أنه ترأس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد "عن بعد"، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب محمد بن راشد لأبطال "الجيش الأبيض": اليوم أنتم تضربون أروع الأمثلة في التضحية، والجميع يتعلم منكم معاني العطاء والإنسانية والمسؤولية، نثمن كل ثانية وكل جهد وطاقة تسخرونها لسلامة المواطنين".

واعتمدنا اليوم تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية..وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم قطاعنا الطبي في هذه الأزمة التي يمر بها العالم. جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا ... pic.twitter.com/pGJAQ5EJZ0 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 21, 2020

وأكد حاكم دبي أنه أقر مشروع قانون "بشأن حماية السلامة الوطنية "ويضم آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية وإنهائها والسلطة المختصة بها، وجهات المراقبة والضبط، وهو القانون الذي يضمن حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية للإمارات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي في هذه الأزمة التي يمر بها العالم.