شركة ملابس سورية تصنع 100 كمامة في الدقيقة بأياد محلية... صور

حولت شركة "زنوبيا وشمرا" لصناعة الملابس الجاهزة في مدينة حلب، أحد خطوط التصنيع لديها إلى صناعة الكمامات الطبية.

ويعمل الخط الإنتاجي بطاقة تقدر بنحو 100 كمامة في الدقيقة الواحدة، عملا على تلبية السوق المحلية والطلب المرتفع للكمامات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدير الشركة في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن "خط الإنتاج تم تصنيعه بأياد محلية ضمن نهج التشاركية مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المحلية من الكمامات الطبية".

بينما أشار الدكتور المدرس في جامعة حلب، أحمد حبيب، إلى أن خط الإنتاج تم تصنعه بالاعتماد على المواد الأولية المتوفرة في البلاد، وأن القدرة الإنتاجية تصل إلى حوالي 100 كمامة في الدقيقة بمواصفات قياسية طبيه عالمية.

بدور نوه مدير مؤسسة "المشرق" للصناعات الطبية والمخبرية محمد عساف إلى أن "خط إنتاج الكمامات الجديد تم تركيبه ووضعه في الإنتاج بالتشاركية مع الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب".

وبدأت شركة "زنوبيا وشمرا" بإنتاج الكمامات وبشكل يدوي بالاعتماد على الآلات المتوفرة للخياطة التي كان يتم استخدامها لتصنيع الألبسة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.