العراق… وزير الداخلية يعقد اجتماعا لمناقشة ظاهرة اجتماعية

عقد وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة ظاهرة اجتماعية اجتاحت بلاده في الفترة الأخيرة.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عقد الياسري اجتماعا مشتركا على مستوى عال بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة ومديرة دائرة تمكين المرأة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ودعا ياسين طاهر الياسري إلى التنسيق بين وزارة الداخلية العراقية والسلطة التشريعية والتعاون على مختلف المستويات، من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة المرأة ووضع حد للعنف الأسري.
واستعرض وزير الداخلية العراقي الخطط التي تتبعها الوزارة لأجل التقليل من حالات العنف الأسري، مشيرا إلى أن مديرية حماية الأسرة والطفل تستقبل شكاوى عدة، وتتعامل معها بكل مهنية وأن كل القضايا الأسرية متابعة بأهتمام كبير.
وأكد وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، أن هنالك جهود كبيرة من أجل تقليل حالات العنف الأسري، مشددا على ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استشراء ظاهرة العنف الأسري.
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