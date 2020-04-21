فلسطين تشهد حدثا أول من نوعه منذ عام 1993... بالفيديو

دخلت فرقة عسكرية خاصة تابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة القدس الشرقية، في حدث أول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو (1993).

أكد الموقع الإلكتروني "أمد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، شهدت حدثا هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في عام 1993.

وفي مشهد احتفالي، قامت حركة فتح "م7" إقليم القدس بتنظيم استقبال للقوات الفلسطينية الخاصة (101) التي تدخل بلدة العيزرية لأول مرة منذ قدوم السلطة الفلسطينية.

وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء نضال أبو دخان، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي أعلنتها حكومة رام الله، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".