"أنصار الله": عشرات القتلى والجرحى من الجيش اليمني في صد زحف للعدو

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العديد من أفراد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمعارك في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك": "تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع جدا ومن مسارين اثنين أحدهما باتجاه مواقع قواتنا في شبكة الضحاكي ، والآخر من العقلة باتجاه مواقع في شبكة العرقوب بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء".

وأوضح أن "الزحف استمر من صباح اليوم وحتى وقت العصر"، مؤكداً "التصدي له وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ووفقاً للعميد سريع "سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو وإجباره على التراجع والانكسار ولم يحرز أي تقدم".

وأشار إلى "شن طيران العدوان 53 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف، منها 42 غارة على مديريتي مجزر وصرواح في مأرب، و11 غارة على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف".