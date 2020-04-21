مظاهرات بالسيارات في لبنان مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي

تظاهر العشرات من اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بطريقة مختلفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

تدفق العشرات من المتظاهرين إلى شوارع بيروت في سياراتهم، اليوم الثلاثاء، للتعبير عن غضبهم من زيادة الفقر والمعاناة، بينما اجتمع البرلمان اللبناني للمرة الأولى منذ بدء إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا؛ حسب "رويترز".

ونزلت الجموع إلى الشوارع في أنحاء أخرى من لبنان أيضا، بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية، لاستئناف الاحتجاجات التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بعد أن هزت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وخرج الرجال والنساء من نوافذ سياراتهم، ملوحين بأعلام لبنان وهم يهتفون "ثورة". وجاء الاحتجاج من داخل السيارات حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي بينما تكافح البلاد تفشي فيروس كورونا شديد العدوى.

وقاد المحتجون سياراتهم من وسط بيروت إلى مقر انعقاد الجلسة التشريعية الأولى التي جرى نقلها من مبنى البرلمان إلى قاعة أحد المسارح للسماح بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أيضا.