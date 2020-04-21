مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون تشريع زراعة القنب الهندي

أشار وزير الزراعة عباس مرتضى، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "مع تصديق مجلس النواب لقانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي يكون البقاع أمام مرحلة جديدة من إنتاج الأمل والنمو الاقتصادي".
إصدار قانون يشرّع زراعة «القنب الهندي» أي ما يُعرف بنبتة «الحشيشة» لأغراض طبية وصحية»، مشيراً إلى أنه «تبرز الحاجة لتشريع الحشيشة خصوصا أن 123 دولة شرعته للاستعمالات الطبية ونقترح أن يكون مركز هذه الهيئة في بعلبك»— mohamad (@Mohamdkassim_Mr) April 21, 2020
كل الشكر للأخ الرئيس نبيه بري الذي قال
#إلى_البقاع_در pic.twitter.com/ScUOlt9BTx
بدوره غرد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "حوالي 23 جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي الذي يعزز دور لبنان في الصناعات الزراعية المزدهرة حول العالم في حين نحن بأمس الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني".
حوالي ٢٣ جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للإستخدام الطبي الذي يعزز دور لبنان في الصناعات الزراعية (Agro-industry) المزدهرة حول العالم في حين نحن بأمس الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني.— Elias Hankach (@EliasHankach) April 21, 2020
لنحرص على الضوابط والمعايير الدولية
GSP GMP GACP pic.twitter.com/e3tq7Th1th
يذكر أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" رفضت التصويت لصالح إقرار هذا القانون، وقال النائب حسين الحاج حسن في حديث تلفزيوني "نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى اقتصادية ولذلك نعترض".
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