مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون تشريع زراعة القنب الهندي

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، اليوم الثلاثاء، اقتراح قانون تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي.

أشار وزير الزراعة عباس مرتضى، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "مع تصديق مجلس النواب لقانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي يكون البقاع أمام مرحلة جديدة من إنتاج الأمل والنمو الاقتصادي".

إصدار قانون يشرّع زراعة «القنب الهندي» أي ما يُعرف بنبتة «الحشيشة» لأغراض طبية وصحية»، مشيراً إلى أنه «تبرز الحاجة لتشريع الحشيشة خصوصا أن 123 دولة شرعته للاستعمالات الطبية ونقترح أن يكون مركز هذه الهيئة في بعلبك»



كل الشكر للأخ الرئيس نبيه بري الذي قال



#إلى_البقاع_در pic.twitter.com/ScUOlt9BTx — mohamad (@Mohamdkassim_Mr) April 21, 2020

بدوره غرد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "حوالي 23 جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي الذي يعزز دور لبنان في الصناعات الزراعية المزدهرة حول العالم في حين نحن بأمس الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني".

حوالي ٢٣ جلسة للجنة تشريع زراعة القنب الهندي للإستخدام الطبي الذي يعزز دور لبنان في الصناعات الزراعية (Agro-industry) المزدهرة حول العالم في حين نحن بأمس الحاجة لتأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني.

لنحرص على الضوابط والمعايير الدولية

GSP GMP GACP pic.twitter.com/e3tq7Th1th — Elias Hankach (@EliasHankach) April 21, 2020

يذكر أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" رفضت التصويت لصالح إقرار هذا القانون، وقال النائب حسين الحاج حسن في حديث تلفزيوني "نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى اقتصادية ولذلك نعترض".