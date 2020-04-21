9 قتلى في جريمة مروعة في بلدة لبنانية

قال رئيس بلدية بعقلين، عبد الله الغصيني، إن "الجريمة المروعة التي حصلت في البلدة ذهب ضحيتها حتى الساعة 9 أشخاص، 4 منهم لبنانيون، اثنان منهم من البلدة وآخران من منطقة عرسال البقاعية، فيما الخمسة المتبقون هم من التابعية السورية".

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" أضاف الغصيني: "الأسباب مجهولة حتى الآن فيما التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة، ومن الممكن أن يكون المنفذون أكثر من شخص".

وأشار الغصيني أن "السوريين يقطنون البلدة منذ مدة ولا مشاكل أو شبهات تشوبهم، والجهود مستمرة لضبط الوضع في المنطقة مع وجود أكثر من ألفي سوري في البلدة".

وقال النائب مروان حمادة من موقع الجريمة إن "وراء ذلك قد يكون إما جريمة شرف أو ثأر، قوى الأمن وضعت اليد على خيوط الجريمة الأساسية وتبحث عن الجناة، وتوصلت إلى تحديد جزء من أسباب الجريمة".

وأضاف: "أشد على أيدي القوى الأمنية التي تبحث عن الجاني وبعض الدلائل بدأت تتجمع وربما تدل على وجود مختل ولا بد من مطاردته والقبض عليه ومحاكمته سريعا".

وتدور أصابع الاتهام حول مرتكب جريمة بعقلين إلى شخصين من آل حرفوش.