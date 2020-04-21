إسرائيل تبحث عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

كشفت صحيفة عبرية النقاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن مباحثات إسرائيلية لعقد صفقة تبادل أسرى مع "حماس".

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك مداولات على المستوى السياسي لبلورة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت الصحيفة بأن انتشار الفيروس سمح بفرصة طيبة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، خاصة وأن الحركة ترغب في إتمام الصفقة نفسها، لإبعاد النظر عن فيروس كورونا، رغم وجود بعض العوائق من الطرفين.

سبق أن كشف رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الجمعة الماضية، عن تلقي الحركة اتصالات من وسطاء حول المبادرة التي أعلنها قائد حماس في غزة بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وفي الثاني من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلن يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، في لقاء تلفزيوني، استعداد الحركة تقديم "مقابل جزئي" (لم يكشف عنه) لإسرائيل لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال إسماعيل هنية، في لقاء عبر قناة "تلفزيون العربي" إن "رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى"، مضيفا أن "بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحا حقيقيا لهذه المسألة".

وتابع هنيه: "كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال".