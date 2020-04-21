فرق الدفاع المدني تنقذ 70 شخصا من حريق في مكة... صور

أنقذت فرق الدفاع المدني في مكة 70 شخصا بعد نشوب حريق في غرفة عدادات تغذي مركزا لتسوق المواد الغذائية بحي العزيزية.

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة العقيد محمد بن عثمان القرني: المركز الوطني للعمليات الأمنية، تلقى بلاغًا بشأن جود حريق بغرفة عدادات بالدور الأرضي بمنى، مكون من مركز تجاري للتسوق وبرج، وتم الدفع على الفور بالفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، مشيرًا إلى احتراق بمجموعة عدادات داخل غرفة بالدور الأرضي تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ.

مدني #مكة يُخلي 70 شخصاً داخل مركز تسوق بعد اندلاع حريق. pic.twitter.com/QHtZLrohFl — إعلام السعودية 🇸🇦 #كلنا_مسؤول (@t333tm) April 21, 2020

ونتيجة للحريق، أصيب شخص واحد، من جنسية عربية، وتمت معالجته من قبل الهلال الأحمر، حيث باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.