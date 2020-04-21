صواريخ وأسلحة أمريكية وغربية وأجهزة بث فضائي بقبضة الأمن السوري... فيديو

تمكنت الجهات المختصة السورية في ريفي دمشق والقنيطرة من ضبط أسلحة وصواريخ وذخائر أمريكية وغربية وأجهزة بث فضائي من مخلفات الإرهابيين.

وبحسب "سانا"، فقد ضبطت الجهات المختصة أثناء مواصلتها عمليات تمشيط المناطق التي حررها الجيش السوري في ريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي صواريخ وأسلحة وذخائر من بينها صناعة غربية وأمريكية من مخلفات المجموعات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين المضبوطات "صواريخ مضادة للدبابات "مالوتكا" وقذائف "آر بي جي" وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع وقنابل يدوية إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة".