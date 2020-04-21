الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف شاحنات تموين ووقود

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت قصف شاحنات التموين والوقود في بني وليد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن منصات الدفاع بالقوات المسلححة العربية الليبية، أسقطت الطائرة حيث كانت تحاول استهداف شاحنات التموين والوقود لمحاصرة المدن بالمنطقة".

كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد فشل الهجمات التي شنتها الميليشيات المسلحة مؤخرا على مدينة ترهونة، وهي قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش.

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس في حديث لقناة "سكاي نيوز"، إن الجيش الوطني الليبي كبد تلك المليشيات خسائر فادحة وأسقط عدد من طائراتها المسيرة.

وقال المسماري إن الجيش كبد الميليشيات خسائر كبيرة، وأن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرات مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على المدنيين، وتقع ترهونة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وشدد المسماري، على أن الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا إلى البلاد

كان العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قال في وقت سابق، إن "هناك محاولات لجلب سيارات وطائرات جديدة من تركيا لتعويض الخسائر التي تكبدوها على يد الجيش الليبي بعد نجاحه في إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة".