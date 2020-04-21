وزير النفط العراقي لا يستبعد أن تتخذ "أوبك+" إجراءات إضافية لامتصاص فائض النفط

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يستبعد أن تتخذ منظمة أوبك + إجراءات إضافية من أجل امتصاص الفائض النفطي في العالم".

بغداد - سبوتنيك. وأكد الغضبان في بيان عقب مشاركته إلى جانب عدد من وزراء أوبك + في اجتماع مباشر عبر دائرة إلكترونية اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة اللاحقة ، أن "الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء (أوبك + ) لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أيار / مايو2020".

وأشار الغضبان إلى أن "اتفاق خفض الإنتاج الأخير هو أحد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا، ولم يستبعد الغضبان اتخاذ إجراءات أخرى من قبل الوزراء للدول المنتجة، لكن ذلك يتوقف على تطورات السوق العالمية، ومدى التزام المنتجين من أوبك + وبقية المنتجين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج".