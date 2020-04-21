رغم منع دخول الحرمين... شاهد ماذا يحدث داخل الحرم المكي

وقررت السلطات السعودية في 19 مارس/ آذار تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا،واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.

وبحسب موقع صحيفة "سبق" باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

وفق الجدول الدوري المعد لتنظيفها وصيانتها.. الرئاسة تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.https://t.co/EJuk7623SF#رئاسة_شؤون_الحرمين#كن_حلس_بيتك#كلنا_مسؤول #رمضان pic.twitter.com/x20t4oySZz — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 21, 2020

​وأشارت الصحيفة إلى أن "عمليات التنظيف والتعقيم تتم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما".

​وقررت السلطات السعودية الاثنين الماضي، استمرار تعليق حضور المصلين لأداء الصلوات الخمس والتراويح خلال شهر رمضان، ضمن إجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

​وقال مدير رئاسة الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه تقرر "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين، حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

السديس : استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.#رئاسة_شؤون_الحرمين #كن_حلس_بيتك #رمضان #كورونا pic.twitter.com/BWdksgviBF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2020

وأوضح السديس أنه سيتم إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين الشريفين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال، لافتا أن هناك مقترح لاختصارها إلى خمس تسليمات (أي 10 ركعات).

وأشار السديس إلى أن خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم.

كما أكد السديس تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقاً للإجراءات الإحترازية.