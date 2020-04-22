سيول عدن تدمر 76 منزلا وتودي بحياة 8 أشخاص بينهم أطفال... صور

أعلنت الداخلية اليمنية، مساء الثلاثاء، وفاة وإصابة 12 شخصا بينهم طفلان، جراء السيول التي اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وصرح المتحدث باسم إدارة أمن عدن، النقيب عبدالرحمن النقيب، عبر الصفحة الرسمية لشرطة عدن في "فيسبوك"، بأن "المتوفين جراء سيول الأمطار الغزيرة، هم 5 من سكان مديرية صيرة، وطفلان جرفتهما السيول في مديرية التواهي، وشخص توفي في العريش جراء ماس كهربائي، فيما أصيب 4 آخرين بينهم امرأة في مديرية الشيخ عثمان".

وأضاف النقيب، أن السيول تسببت في "انهيار منزل بشكل كامل في التواهي، في حين انهارت بصورة جزئية 66 منزلا في مدينة كريتر، و8 أخرى في خور مكسر، وآخر في الشيخ عثمان".

وكان رئيس الحكومة اليمنية، د .معين عبد الملك، أعلن مساء الثلاثاء، عدن مدينة منكوبة جراء سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطقها.

وقال عبدالملك، في تغريدتين على حسابه في "تويتر": "‏حجم الخراب والخسائر التي تطال مدينة عدن بفعل المنخفض الجوي هائلة، عدن مدينة منكوبة".

حجم الخراب والخسائر التي تطال مدينة عدن بفعل المنخفض الجوي هائلة، عدن مدينة منكوبة، ندعو الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء اثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) April 21, 2020

ودعا رئيس الحكومة اليمنية "الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين".

وذكر أن "الشلل الذي طال مؤسسات وأجهزة الدولة منذ أحداث أغسطس (سيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدن)، يضعف قدرتها ويفاقم العجز في فعالية مواجهة ظروف طارئة مثل هذه".