وفاة أسير فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي إثر تعرضه لإغماء شديد

توفي أسير فلسطيني يدعى نور البرغوثي، 23 عاما، داخل سجن "النقب الصحراوي" الإسرائيلي، إثر تعرضه للإغماء الشديد، حيث فقد وعيه، وقامت الطواقم الطبية الإسرائيلية في السجن بإجراء إنعاش قلبي رئوي، ومن ثم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأضاف نادي الأسير أن "الأسير نور جابر البرغوثي، تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في قسم (25) في سجن (النقب الصحراوي) حيث تأخرت الإدارة في نقل الأسير وإنعاشه، والتي جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت أخيراً بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له: "استشهد فجر اليوم الأربعاء، الأسير نور جابر البرغوثي البالغ 23 عاما من بلدة عابود قضاء رام الله، والمحكوم بالسجن ثماني سنوات وهو معتقل منذ قرابة الأربع سنوات".

وأكد البيان: "إن نادي الأسير الفلسطيني والأسرى كافة في سجون الاحتلال نُحمل إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، جرّاء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة".

ودعا نادي الأسير الفلسطيني إلى "ضرورة الحذر من أي معلومات تحاول بثها إدارة سجون الاحتلال، وضرورة استقاء المعلومة من المصادر الرسمية فيما يتعلق بظروف استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، الذي يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ عام 1967".

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال تحتجز خمسة جثامين من الأسرى الفلسطينيين، وهم: أنيس دولة الذي توفي في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي توفي عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم توفوا خلال العام المنصرم.