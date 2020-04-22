في ظل فيروس "كورونا"... عيادة افتراضية لحماية كبار السن في قطر

افتتح في قطر عيادة افتراضية للمسنين للتواصل مع الأطباء والاستشاريين عبر تقنية الفيديو، وذلك لدعم كبار السن في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال أمير إبراهيم استشاري بقسم كبار السن وطب الشيخوخة في مؤسسة حمد الطبية، في مقابلة على تلفزيون قطر، إنه أيضا تم افتتاح وحدة للرعاية اليومية العاجلة في مستشفى الرميلة، لدعم كبار السن.

وأشار إبراهيم إلى أن خدمة الطوارئ في المستشفيات تمثل تحديا، في الوقت الحالي بسبب "كورونا"، ويجب تجنبها قدر الممكن، لذا تعمل وحدة الرعاية العاجلة لكبار السن على إيجاد بديل حقيقي للطوارئ، حسبما نقل موقع "الشرق" القطري.

وذكر الاستشاري في قسم كبار السن وطب الشيخوخة أن مؤسسة حمد الطبية تتواصل تلفونيا مع كبار السن في قطر للاطمئنان عليهم والتأكد من وصول المعلومات الصحيحة لهم بشأن مواجهة كورونا.

وسجلت قطر إلى الآن 6533 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تعافى منهم 614 شخصا، بينما توفي 9 أشخاص.