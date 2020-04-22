إعلام: الخطوط الجوية القطرية تخفض رواتب موظفيها إلى النصف لمدة 3 أشهر

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن "هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لـ3 شهور بدءا من أبريل/ نيسان الجاري، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي"، وذلك حسب قناة "سي إن بي سي" عربية.

وقالت إن "الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 6015، مشيرة إلى حالة وفاة واحدة، وقالت إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 37 حالة. وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها بتويتر، أن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال الـ 24 الساعة الماضية بلغت 2082، ليصل مجموع الحالات التي تم فحصها 64620.