"روحاني يهاجم السعودية خلال اتصال مع أمير قطر... هكذا رد الشيخ تميم

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الثلاثاء، التحالف العربي في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وأعرب روحاني، خلال اتصاله عن "الأسف الشديد لاستمرار هجمات التحالف السعودي على اليمن والدمار الذي يلحق به"، مضيفا: "للأسف انهم مازالوا غير مستعدين لإنهاء إجراءاتهم اللاإنسانية لكننا لا يساورنا الشك بأنهم سيدركون عاجلا أم آجلا بأنه عليهم تغيير مسارهم"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشاد بـ"العلاقات الطيبة والأخوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، ولأن لا سبيل لتوفير الأمن والاستقرار المستديم في المنطقة سوى التعاون والصداقة بين دولها"، مشيرا إلى "الخطط والإجراءات المتخذة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به والسياسات اللازمة لإنجاز الأنشطة الاقتصادية والإدارية والتعليمية في هذه الظروف".

وتابع الرئيس الإيراني: "فرض الضغوط وإجراءات الحظر الأمريكية الظالمة ضد إيران لا يعد خرقا للقرارات الدولية فقط بل إنهم ينتهكون أيضا المبادئ الإنسانية بتصعيد سلوكهم في هذه الظروف الصعبة ومنها الحيلولة دون منح قرض لإيران من قبل صندوق النقد الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان أمير قطر أنه "أعرب عن تمنياته بالتوفيق والصحة للحكومة والشعب الإيراني وجميع المسلمين في العالم، مؤكدا على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع للحد من تفشي فيروس كورونا ومكافحته.

ونوه أمير قطر إلى ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وقطر، مؤكدا على ضرورة بذل مسؤولي البلدين جهودهم في هذا السياق".

وأشار إلى "الحظر الأمريكي الظالم ضد إيران، واعتبر أن العالم يواجه اليوم ظروفا استثنائية، مؤكدا ضرورة رفع هذا الحظر وأن تتحرك جميع الدول في سياق الظروف الجديدة، كما أعرب عن أسفه لاستمرار المشاكل في المنطقة، آملا بوقف نيران الحرب في سوريا واليمن والبحث عن حلول لمعالجة مشاكل المنطقة عبر تنمية التعاون وبذل الجهود الشاملة".