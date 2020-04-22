الإمارات تقترب من إجراء مليون فحص لفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده أصبحت قريبة من الوصول إلى مليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر": "نقترب من إنجاز المليون فحص في دولة الإمارات ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا".

نقترب من إنجاز المليون فحص في دولة الامارات ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا، التحدي كبير عالمياً، وثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضاً متطوعون، يلبون نداء الوطن. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 21, 2020

​وأضاف الوزير الإماراتي: "التحدي كبير عالميا، وثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضا متطوعون، يلبون نداء الوطن".