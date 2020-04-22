مستشار حميدتي: الصفوف ستختفي خلال أيام "قليلة جدا جدا"

قال فارس النور مستشار نائب رئيس المجلس السيادي السوداني ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، إن صفوف الوقود والخبز ستنتهي خلال أيام "قليلة جدا جدا"، وذلك بعد اكتمال وصول السلع، التي وفرتها اللجنة الاقتصادية.

وأكد النور، أمس الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع، إحدى منظومات القوات المسلحة السودانية، ستظل داعمة للحكومة الانتقالية، وصولا إلى التحول الديمقراطي كهدف استراتيجي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشار مستشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى أن التحدي سيكون في توزيع ومراقبة وصول السلع بمشاركة كافة القوات النظامية ومساعدة اللجان الشبابية، إلى جانب إغلاق ومراقبة الحدود لمنع التهريب، لافتا إلى أن الحل الدائم يعتمد على استراتيجية تعتمد على استخراج خيرات البلاد والإنتاج.

وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر مانيس قد أعلن، في وقت سابق، توفير اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية احتياجات البلاد من المحروقات والقمح، وتأمين احتياجات قطاع الطاقة والكهرباء.