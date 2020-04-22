وكالة: الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين ويضع شرطا

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدرالرحمن بن عبد العزيز السديس، إن "الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء".

وأشار إلى أن "الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين"، مبينا أنه "سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه حيث أن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء".

— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2020

​وكانت رئاسة الحرمين الشريفين في السعودية أكدت أن الملك سلمان وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: "بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين". ونشرت أيضا رئاسة الحرمين الشريفين، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الكريم.

— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 22, 2020

​وقررت السلطات السعودية، في 19 مارس/ آذار، تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.