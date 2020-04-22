وزير الصحة العراقي يحذر من من عودة الحظر الشامل في هذه الحالة

قال وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، إنه من الممكن عودة إجراءات فرض حظر التجوال الشامل، في حال ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.

وأكد الوزير العراقي، اليوم الأربعاء، مراقبة الحكومة الوضع في الشارع وعدد الإصابات، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأشار الوزير إلى أن العراق نجح في السيطرة على "كورونا" مقارنة بدول الجوار وأوروبا، موضحا أن الإصاب تتراوح الآن بين 25 إلى 40 حالة يوميا وهو "عدد محدود وفقا للمعايير الدولية".

وأضاف علاوي أن الوزارة حصلت على مساعدات من بعض الدول مثل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تبرعات المصارف والمواطنين ما ساعدها على توفير ميزانية تكفي لعدة أشهر.

ولفت الوزير العراقي إلى أن تعاون المواطنين في تطبيق حظر التجول أدى إلى تراجع الإصابات، وأن حظر التجول التدريجي سيستمر في حال نجاحه.