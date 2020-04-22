بدء الاجتماع الافتراضي لمنظمة التعاون الإسلامي

بدأ، اليوم الأربعاء، الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة المملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أن الدعم السعودي لكل من اليمن وفلسطين لم يتوقف خلال جائحة فيروس كورونا التي ضربت معظم دول العالم.

برئاسة #المملكة .. بدء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جائحة #كورونا #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 22, 2020

​وأشار وزير الخارجية، خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن المملكة قدمت مساعدات إلى اليمن وفلسطين خلال جائحة كورونا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

كما ذكر أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بدء أزمة كورونا، وذلك بحسب وسائل إعلام سعودية.