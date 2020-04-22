وزير الخارجية السعودي: دول "التعاون الإسلامي" قادرة على تجاوز جائحة كورونا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، إن دول مجلس التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث جائحة كورونا، وفقا لما نقله حساب وزارة الخارجية السعودية الرسمي على موقع "تويتر"

برئاسة المملكة العربية السعودية .. بدء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 22, 2020

​وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته بالقمة، التي نقلتها صحيفة "مكة" السعودية: "المملكة قدمت 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، وخاصة الصحية منها لمكافحة فيروس كورونا".

وتابع بقوله "السعودية قامت بجميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بداية أزمة كورونا".

وأوضح قائلا إن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات لليمن وفلسطين، خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

عاجل | وزير #الخارجية: دول منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز أزمة #كورونا والمضي قدما لتحقيق التنمية والازدهار.https://t.co/6pBjr6hGdh#صحيفة_مكة pic.twitter.com/BQIA9IVgay — صـ حـ يـ فـ ـة مـ كـ ـة (@makkahnp) April 22, 2020

​وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن دول التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز تلك المحنة والمضي قدما لتحقيق التنمية والازدهار.