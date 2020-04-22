باسيل: الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج وكل يوم توجيه

انتقد النائب اللبناني، جبران باسيل، الأوضاع الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى أن الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج، رغم توجيهات المصرف المركزي.

وقال باسيل إن "كل يوم يصدر تعميم من حاكم مصرف لبنان والانهيار مستمر وهناك أمر عاجل يجب بته. هل التعميم الأخير يجب أن يستمر او أن يلغى؟".

وأضاف: "الأموال ما زالت تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليار تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة مازالت تنكر معرفتها بالتعاميم ونحن نستعجلها أن تنهي الخطة المالية والاقتصادية".

من جانبه، رد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالقول إن السلطات الأمنية والقضائية يجب أن تتحرك إما بخصوص موضوع الكابيتل كونترول فهو ليس من اختصاصنا وليس واردا أن نناقشه وقد أبلغت الرئيس عون بذلك في قصر بعبدا، وذلك في جلسة لمجلس النواب عقدت اليوم، نقلتها وسائل إعلام لبنانية.