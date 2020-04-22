رفع الحجر الصحي عن قرية في صعيد مصر

أعلنت السلطات الصحية في محافظة المنيا بصعيد مصر إلغاء الحظر الصحي على قرية كانت تحت الحجر الصحي بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة في المنيا، إلغاء الحظر الصحي عن قرية منشية نيازي بمركز مغاغة، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي، وتعافي مصابي القرية الخمسة من الوباء وعدم ظهور حالات جديدة.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، عمت الفرحة أهالي القرية عقب القرار، وعودة باقي المصابين إلى منازلهم بعد تعافيهم.

في السياق ذاته، أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، بنفس المحافظة، تعافي 3 مصابين وخروجهم من المستشفي وجاري علاج 108 آخرين من الجائحة.

ووضعت السلطات المصرية 3 قرى بمحافظة المنيا، تحت الحظر الصحي لمدة 15 يوما بسبب ظهور إصابات بهم، وقد تم إلغاء الحظر عقب تعافي المصابين وعدم ظهور مصابين جدد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3490 حالة، بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات جراء كورونا إلى 264.