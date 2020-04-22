قطر تبدأ تدريجيا رفع إجراءات احترازية مرتبطة بفيروس كورونا

أعلنت قطر، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، البدء تدريجيا في رفع إجراءات احترازية مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

موسكو – سبوتنيك. بدأت السلطات القطرية في إعادة فتح المنطقة الصناعية تدريجيا، بعد نحو خمسة أسابيع من إغلاقها ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

ونشرت الصحيفة القطرية مقطعا مصورا لبدء الحركة في شارعي 1 و2 في المنطقة الصناعية.

وكانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لؤلؤة الخاطر، قد أعلنت في 10 نيسان/أبريل الجاري، عن بدء العمل على خطة الافتتاح التدريجي لهذه المنطقة، بشكل يضمن سلامة سكان المنطقة والمجتمع ككل.

كما أشارت الخاطر إلى أن فتح المنطقة يجب أن يضمن عودة سلاسل التوريد إلى عملها بشكل طبيعي، ونمط الحياة عموما إلى ما كان عليه.

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت، منتصف الشهر الماضي، عن إغلاق المنطقة الصناعية القديمة في قطر، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد لمدة أسبوعين، ثم عادت ومددت فترة الإغلاق، بسبب تفشي عدوى "كورونا" بين العاملين.