"عودة"... مبادرة سعودية لإعادة المقيمين إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إطلاق مبادرة "عودة"، لإعادة الراغبين من المقيمين في السعودية بالعودة إلى بلدانهم جوا.

وأوضحت الداخلية السعودية أن المبادرة تتطلب تقديم المقيمين من حاملي تأشيرات (الخروج والعودة وأيضا الخروج النهائي) طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة "أبشر"، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأكدت الوزارة أن الطلبات سيتم استقبالها والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه في حالة الموافقة سيتم إرسال رسالة نصية إلى المستفيد من الخدمة موضحا بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز.

ولفتت الوزارة إلى أن المغادرة ستكون من خلال مطار الملك خالد الدولي في الرياض والملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة ومطار الأمير محمد بن فهد في الدمام.