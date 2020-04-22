رئيس الحكومة اللبنانية: أتمنى ألا يؤثر الهجوم على الحكومة على الأمن الاجتماعي والغذائي

قال رئيس​ الحكومة​ اللبنانية ​حسان دياب​، اليوم الأربعاء، بعد فقدان نصاب جلسة مجلس النواب، إن الهجوم السياسي على الحكومة متوقع وأتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد.

وأضاف دياب قائلا:"مبلغ 450 مليارا للقطاع الصحي تم إقراره في المجلس وهو يساعد المستشفيات لحد ما بالقيام بواجباتها، خصوصا أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت منذ فترة بعلاج مرضى فيروس كورونا، أما بالنسبة للـ1200 مليار ليرة التي تخص المواطن اللبناني فتأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات".

وأشار دياب إلى أن الخطة كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع لكننا علمنا بجلسات المجلس النيابي، وبنهاية الأسبوع القادم سننتهي منها.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية لم تعرف ولم تبلغ بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل ومجلس النواب أجل رفع السرية المصرفية".

هذا ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب، ولا جلسة بعد الظهر كما كان مقرراً.