السيسي: مصر لن تترك أحدا من أبنائها في الخارج

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه وجه الحكومة بوضع خطة متكاملة لإعادة العالقين في الخارج.

أكد الرئيس أن الحكومة ملتزمة بإعادة جميع العالقين في الخارج وعددهم 3500، قائلا "إن شاء الله الجميع سيعود إلى مصر في أقرب فرصة، والتعامل مع بعض المواقف الإنسانية في دول الأشقاء"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال الرئيس إنه اجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران لتحديد خطة عودة العالقين.

كما طالب السيسي المواطنين بتفهم أن من يعود يجب أن يوفر له إقامة وإعاشة جيدة في العزل الصحي للتأكد من سلامتهم، مؤكدا أن مصر لن تترك أحدا من أبنائها في الخارج مهما كانت ظروفنا صعبة.