العراق يجلي 314 من مواطنيه في روسيا على متن رحلتين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجلاء 314 من المواطنين العراقيين العالقين في روسيا على متن رحلتين استثنائيتين غادرتا من موسكو إلى بغداد، في إطار إجلاء مواطنيها العالقين في عدد من الدول الأجنبية بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، اليوم الأربعاء "مغادرة الرحلتين الاستثنائيتين من موسكو إلى بغداد على متنهما (314) مُسافِراً من العراقيين العالقين في روسيا".

وأضاف "رافق المسافرين إلى المطار سفير العراق لدى موسكو الأستاذ عبد الرحمن الحسيني، والكادر القنصلي، لتوديع المسافرين، ولتيسير إجراءات نقلهم".

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.