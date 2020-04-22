رسالة شكر من الخارجية الأمريكية إلى الكويت

تسلم وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، الیوم الأربعاء، رسالة شكر من وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة مایك بومبیو.

وأعرب بومبيو في رسالته عن شكره وامتنانه لدولة الكویت "لما قدمته من مساعدة نحو إعادة مئات المواطنین الأمریكیین المقیمین في البلاد إلى وطنھم وخاصة بھذه الظروف العصیبة التي یمر بھا العالم جراء تفشي جائحة وباء فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشاد بومبیو في الرسالة بالجھود الحثیثة والمھنیة التي قامت بھا السلطات الكویتیة المختصة في ھذا الإطار مبدیا كذلك استعداد السلطات الأمریكیة لتسھیل إجراءات عودة المواطنین الكویتیین المتواجدین في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى بلادھم سالمین.

وكانت السلطات الكويتية قد وجهت رسالة لمواطنيها في مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا سابقا)، تدعوهم فيها للعودة إلى الوطن.

وقالت سفارة دولة الكويت في لاهاي، بمملكة الأراضي المنخفضة (هولندا): "تدعو السفارة المواطنين الكرام المتواجدين في هولندا أهمية التسجيل في منصة معاكم الإلكترونية لتسهيل العودة إلى الوطن".

ويتم التسجيل من قبل الكويتيين على منصة معكم لتسهيل العودة إلى الوطن، وهي منصة إلكترونية مخصصة للتواصل مع الكويتيين في الخارج، وهي تابعة لوزارة الخارجية الكويتية.