"الشاباك" يكشف تفاصيل إحباطه عملية تفجيرية في القدس المحتلة

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن إحباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عملية تفجيرية في ملعب تيدي بمدينة القدس.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الأربعاء، أن الشاباك الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين ـ أحدهم يحمل الجنسية الإسرائيلية ـ كانوا يخططون لعملية تفجيرية في ستاد تيدي بالقدس المحتلة، وهم طلبة في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، وينتمون إلى حركة "حماس".

وأفادت القناة بأن جهاز الشاباك سمح مؤخرا بنشر تفاصيل العملية "التفجيرية"، مدعيا أن الطلاب الثلاثة خططوا لشن هجمات تفجيرية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط مختلفة بمدينة رام الله خلال الأشهر الماضية.

وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أنهم بالفعل قاموا بإحدى العمليات بالفعل، وتورطوا في محاولات أخرى لتنفيذ تفجيرات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

وادعت القناة العبرية أن أحد المعتقلين الثلاثة خطط لتنفيذ تفجير مباراة لنادي بيتار القدس، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، ولكنه تراجع بدعوى أن الترتيبات الأمنية مكثفة حول الملعب، آنذاك.

وأوضحت القناة أن الشباب الثلاثة حاولوا تصنيع عبوات ناسفة عن طريق تصفحهم على مواقع إلكترونية مختلفة حول هذا الشأن.