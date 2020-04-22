فيديو يوثق عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني... والأمن الإسرائيلي يقتله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب فلسطيني حاول دهس وطعن أحد أفراد الأمن الإسرائيلي، عند حاجز "الكونتينر" العسكري شرق مدينة القدس، صباح اليوم الأربعاء.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يندفع بشاحنته تجاه جندي إسرائيلي ليصدمه قبل أن يترجل منها محاولا طعنه، إلا أن الجندي أفلت وركض ليطارده الشاب.

عملية طعن نفذها فلسطيني هذا الصباح عند أحد حواجز الضفة الغربية انتهت باصابة احد جنود الجيش الإسرائيلي وإصابة المنفذ. pic.twitter.com/FI51XI6uxW — حً ـنٌظٌـلَة (@Hanzalapal) April 22, 2020

واتجه باقي أفراد الحاجز تجاه الشاب وأطلقوا عليه النار، ليعلن المتحدث باسم قوات حرس الحدود مقتل الشاب.

وأوضح المتحدث أن أحد عناصر الأمن الإسرائيلي، أصيب بجروح متوسطة.