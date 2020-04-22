بعد مقال "عزل سيناء وتعيين حاكم لها"... أول رد من السيسي على "نيوتن"... فيديو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه، تختص الهيئة الهندسية للجيش على نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، أن "هناك مقالا تكلم عن سيناء، وكل الكلام الذي تم طرحه مقدر، ولا يمكن القول إن من يتحدث في مثل هذه الموضوعات له أي أهداف خبيثة، ولكن أتمنى أن من يتحدث عن سيناء أن يكون ملما وعلى علم تام بما فعلناه فيها".

وتابع أن "حجم الإنفاق في تنمية سيناء التي تبلغ مساحتها نسبة 6% من مساحة مصر هائل".

وتسأل "هل في حد من رجال الأعمال والمستثمرين مستعدين يعملوا طرق زي اللي في شرم الشيخ أو طابا أو أنفاق زي اللي بنتكلم عليها وبتكلف مليارات كثيرة".

وأوضح السيسي "مهتمين بتعمير سيناء وجذب جزء من حجم السكان في الدلتا والصعيد إليها.. مين يدفع 600 مليار جنيه لتدشين بنية أساسية.. إحنا بفضل الله منتبهين قوي للمسئوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا لبلدنا.. وأتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين معانا ويشاركونا في المشاريع اللي تم تنفيذها".

وأكد "مش بقولك تعالى أعمل مشروع بل تعالى شارك في إدارته والعوائد اللي جاية منه.. مستعد أخلص مشاريع قد كده 100 مرة".

يذكر أنه قبل أيام نشر كاتب باسم مستعار هو "نيوتن" عمودا في جريدة "المصري اليوم" إحدى أكبر الصحف المصرية "المستقلة"- احتوى على بعض الأفكار الخاصة بإدارة شبه جزيرة سيناء، وهو ما أثار حالة من الجدل بمصر ودفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحرك.

واقترح كاتب المقال في عموده المنشور بـ"المصري اليوم" أن يتم "استحداث وظيفة وهي "حاكم سيناء". مدة التعاقد 6 سنوات، وتتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة في الاستثمار وفي استخدام الأراضي مثلاً".