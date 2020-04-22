الإمارات... أحد أفراد الأسرة الحاكمة يستثمر مليار دولار في سلسلة للسوبر ماركت

وافقت شركة استثمارية مدعومة من قبل أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، على شراء حصة تزيد قيمتها على مليار دولار في مجموعة "لولو إنترناشونال"، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل أسواق البقالة "الهايبر ماركت" في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، فإن الشركة التي يقودها، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، استحوذت على ما يقرب من 20% في مجموعة المراكز التجارية التي أسسها رجل الأعمال الهندي يوسف علي.

الشيخ طحنون هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "رويال"، التي تمتلك حصصًا في أعمال مثل الإعلام والتجارة والتمويل والعقارات وغيرها، وفقًا لموقعها على الإنترنت. كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، الذي يعد أكبر مقرض في الإمارات العربية المتحدة.

تستثمر إمارة أبو ظبي، التي تمتلك نحو 6% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، في الشركات المحلية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط الخام. تُعد صفقة "LuLu" من بين أكبر صفقات الأعمال الاستهلاكية في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

يوسف علي من بين مجموعة من رجال الأعمال الهنود الذين أسسوا شركات كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج الأوسع خلال طفرة النفط التي استمرت لعقود.

تدير "لولو" أيضًا مراكز التسوق وغيرها من الشركات مثل الضيافة والعقارات، وتبلغ مبيعاتها السنوية حوالي 7.4 مليار دولار وتوظف أكثر من 50 ألف شخص، وفقًا لموقعها على الإنترنت.