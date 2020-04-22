محمد بن راشد يصدر توجيها جديدا بمناسبة شهر رمضان

أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، توجيها جديدا بمناسبة حلول شهر رمضان.

أكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأربعاء، أن حاكم دبي أصدر أمرا بالإفراج عن 874 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول الشهر الكريم.

ونقلت الصحيفة عن لسان النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن العفو يأتي في إطار حرص محمد بن راشد، على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح.

ولفت الحميدان إلى أنها فرصة كبيرة للتوبة والرجوع عن أخطاء اقترفها أناس في حق أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، لإعطائهم المجال لمعاودة الانخراط في المجتمع، ولإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في مناسبة طيبة، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة في دبي قامت بالتنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول شهر رمضان.