جدل في السودان عقب تقارير تزعم نية "الدعم السريع" التخطيط لبناء عاصمة إدارية جديدة

سادت حالة من الجدل في السودان، عقب تداول تقارير تزعم نية قوات "الدعم السريع" برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" تبني مشروع لبناء عاصمة إدارية جديدة.

وبدأ الأمر عندما نشرت صحيفة "السوداني" تقريرا نقلت فيه عن مصادر مطلعة تقدم حميدتي بمخطط معماري مقترح للعاصمة الإدارية الجديدة منطقة "أبو دليق" بتكلفة مالية تصل إلى 3 مليارات دولار.

وأوضحت المصادر أن حميدتي أكد أن الإدارة المالية والفنية لقوات الدعم السريع جاهزة لتنفيذ المشروع بالكامل.

وأشارت المصادر الى أن تنفيذ المخطط سيسند للهيئة الهندسية التابعة لإدارة التخطيط والتكنلوجيا بقوات الدعم السريع، مؤكدة أنه فور إجازتها في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء وتحالف قوى التغيير، ستشرع الإدارة فى تنفيذه.

وأكد المصدر أن المدة المقترحة، لإنشاء العاصمة الإدارية، ستكون 3 سنوات تقريبا.

وبمجرد نشر الخبر، بدأت مواقع التواصل تتداوله بصورة مكثفة، وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لتلك الأنباء.

وهو ما دفع "السوداني" لأن تعتذر عن ذلك التقرير الذي نشرته، وتؤكد أنه لم يكن دقيقا بصورة كافية.

وكانت (السوداني) نشرت خبرا نسب لقوات الدعم السريع ـ الإعلام الإلكتروني - عن تسلم نائب رئيس مجلس السيادة في إجتماعه اليوم مع إدارة التخطيط والتكنلوجيا بقوات الدعم السريع المخطط الكامل لمقترح العاصمة الإدارية الجديدة.



وتعتذر (السوداني) لقراءها الكرام — برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) April 21, 2020

​كما نفت مصادر من قوات الدعم السريع، صحة تلك الأنباء في تصريح لصحيفة "الراكوبة" السودانية.

حقيقة تسلم حميدتي لمخطط العاصمة الإدارية الجديدة https://t.co/mjlx5hInqt — اخبار السودان (@sudanakhbar) April 22, 2020

​وقالت المصادر إن تلك الأنباء عارية من الصحة، ولا يوجد مشروع تقدم به دقلو للعاصمة الإدارية الجديدة المزعومة تلك.