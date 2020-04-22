مقتل 6 من مسلحي "أنصار الله" ومجندين في الجيش اليمني بمواجهات في تعز

قتل 6 مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ومجندين في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية بمواجهات جرت، اليوم الأربعاء، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. حسبما أبلغ مصدر عسكري وكالة سبوتنيك.

القاهرة– سبوتنيك. وقال المصدر "أنصار الله شنت هجوماً على مواقع للواء الرابع حزم، في محاور وادي الضباب وقريتي العذير والهجمة في مديرية حيفان جنوب تعز، وتمكنت قوات اللواء الرابع (في الجيش) من صد الهجوم، عقب مواجهات عنيفة استمرت ساعات".

ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل 6 من "أنصار الله"، وجنديين من اللواء الرابع في حين سقط العديد من الجرحى في صفوف الطرفين، ولفت إلى وصول تعزيزات للجماعة.

من جهة ثانية، أعلنت "أنصار الله"، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها كسر زحف للجيش اليمني في مديرية حيفان، وإلحاق خسائر به في الأرواح والعتاد.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلنت، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة العديد من أفراد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمعارك في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك": "تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع جدا ومن مسارين اثنين أحدهما باتجاه مواقع قواتنا في شبكة الضحاكي، والآخر من العقلة باتجاه مواقع في شبكة العرقوب بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء".

وأوضح أن "الزحف استمر من صباح اليوم وحتى وقت العصر"، مؤكداً "التصدي له وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".