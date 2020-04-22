وزير الخارجية الأمريكي: ضم مناطق في الضفة الغربية أمر متروك لحكومة إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل أمر خاص بالحكومة الإسرائيلية نفسها.

القاهرة - سبوتنيك. وفي رد على سؤال عن تعهد الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قال بومبيو في مؤتمر صحفي: "الحكومة الإسرائيلية هي من تقرر في مسألة ضم الأراضي في الضفة الغربية، نحن نعبر لهم عن وجهة نظرنا ونناقش الأمر عبر قنوات خاصة".

وأضاف بومبيو "سعداء بالتوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل وعدم التوجه لانتخابات رابعة".

وفي سياق متصل، بعثت الرئاسة الفلسطينية رسالة تحذير شديدة اللهجة لإسرائيل، بشأن قرارها الأخير حول مصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية.

وأدانت السلطة الفلسطينية القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين، محذرة الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في غور الأردن أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات سيؤدي إلى نتائج كارثية ستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.