سفير مصر في الكويت: هذا ما ينتظر مخالفي الإقامة

قال السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، إن السلطات المصرية، تجري الاستعدادات اللازمة لاستقبال رحلات استثنائية، لنقل مخالفي الإقامة، عالقين مصريين في الكويت.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول السفير المصري: "من المنتظر قريبا أن يتم تسيير أولى هذه الرحلات وفق جدول زمني يراعي القدرات الاستيعابية للنظام الصحي في مصر".

وأضاف القوني: "سيتم إعطاء أولوية في هذا الشأن للنساء والأطفال".

وأوضح القوني: "نتواصل بصورة مستمرة مع المسؤلين الكويتيين لتنسيق الجهود في هذا الموضوع، بما في ذلك الحصول على البيانات الكاملة والأعداد النهائية لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية".

وقال طارق القوني: "بمجرد الانتهاء من ذلك سيتم الشروع في عملية نقلهم إلى القاهرة"، مشيرا إلى قدر كبير من التعاون من جانب السلطات الكويتية في هذا الشأن، إضافة إلى حسن استضافة الموجودين في مراكز الإيواء.

وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن 6 آلاف معلم مصري مقيمين في البلاد يرغبون بالعودة إلى بلادهم، مشيرة إلى قول شخص يدعى السيد الملكي، ممثل المعلمين، قوله: "قمنا بحصر أعداد الراغبين في العودة عبر استبيان متكامل، وقد بلغوا حتى الآن نحو 5 آلاف".

وبدأ، أمس الثلاثاء، قطاع الطيران المدني تسيير الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار فيروس كورونا، بمختلف دول العالم، في إطار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات "الخارجية والهجرة والسياحة".