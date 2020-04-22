السعودية تعلن تخصيص 47 مليار ريال لمواجهة كورونا

وحسب "العربية" أشار الجدعان إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا ".

وقال الوزير السعودي إن هناك "حزما اقتصادية متعددة لتخفيف أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص". مضيفا أنه تم تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا.

وأضاف الوزير: "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية".

وأعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة واصلت في ضبط المالية العامة حققت المستهدفات بنهاية 2019، كما حققت مستهدفاتها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة 13% في نفس السنة.

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مؤتمر صحفي لوزير المالية محمد الجدعان للحديث عن التطورات الاقتصادية بشأن #كورونا https://t.co/hrW4rhI9Bf — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 22, 2020

وقال إن هذا النمو جاء متواكبا مع نشاط اقتصادي صحي زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لم نشاهدها في سنوات سابقة، وكانت أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في 5 سنوات.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في دعم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي كانت بقيادة ولي عهد المملكة، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان.