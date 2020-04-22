السعودية تعلن مواعيد العمل في رمضان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، مواعيد العمل في شهر رمضان للقطاعين العام والخاص.

أفادت صحيفة "المواطن"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزارة نشرت بيانا أوضحت فيه أن ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستكون 5 ساعات للقطاع العام و6 ساعات للخاص.

ونوهت الوزارة السعودية إلى أن ساعات العمل للقطاع العام 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، فيما تركت الوزارة تحديد المواعيد للقطاع الخاص، على أن تكون 6 ساعات يوميا فقط.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن تلك المواعيد الجديدة، تأتي مع استمرارية العمل بالقرار الصادر لتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص بنسبة 40٪ وتفعيل إجراءات العمل عن بعد.