الكويت تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، منذ قليل، أنها ستواصل اجتماعها غدا لالتماس هلال شهر رمضان بعد عدم ثبوت الرؤية اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعلن رئیس المجلس الأعلى للقضاء ورئیس محكمتي التمییز والدستوریة رئیس ھیئة الرؤیة الشرعیة الكویتیة المستشار یوسف المطاوعة الیوم الأربعاء، أن الھیئة ستواصل اجتماعھا غدا الخمیس لالتماس ھلال شھر رمضان المبارك.

هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تواصل اجتماعها غدا لالتماس هلال شهر رمضان المبارك#الكويت #كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 22, 2020

وقال المطاوعة في بیان صحفي إنه "بالإشارة الى الإعلان الصادر من وزارة العدل بشأن اجتماع ھیئة الرؤیة الشرعیة مساء الیوم الأربعاء التماسا لرؤیة شھر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية (2020 م)، فقد اجتمعت الھیئة وقررت استمرار اجتماعھا إلى یوم غد الساعة السابعة مساء في مقر المجلس الأعلى للقضاء لالتماس ھلال شھر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، أقرت الكويت تمديد تعليق العمل فى مؤسسات الدولة حتى 28 مايو/ أيار، بعد أن ينتهى القرار الذي يعلق العمل حتى 26 أبريل/نيسان الجاري.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على زيادة عدد ساعات الحظر ليبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا بداية شهر رمضان، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويعود العمل فى المؤسسات الحكومة الكويتية حسب قرار مجلس الوزراء، في 31 مايو.

وكان حظر التجوال المطبق في الكويت يبدأ من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ويرى مجلس الوزراء أن هناك ضرورة لتعديل مواعيد حظر التجوال في البلاد "للحد من العادات الاجتماعية المميزة لشهر رمضان ممثلة في التجمعات".

وسجلت الكويت 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفعت الحالات بها إلى 1995، أمس الاثنين، مع تسجيل حالتي وفاة لمقيمين.

وتعافت في الكويت 367 حالة من المصابين بالفيروس الذي أدخل العالم حالة من الإغلاق شبه الكامل.