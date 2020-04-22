وزير المالية السعودي يعلن عن توجيهات "واضحة" من الملك سلمان وولي العهد

أعلن وزير المالية السعودي عن "توجيهات واضحة من الملك وولي العهد بشأن تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وحسب "العربية" قال محمد الجدعان إن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجها بدفع مستحقات القطاع الخاص في وقتها".

وقال وزير المالية السعودي: "لا نتوقع أن نسحب من الاحتياطي النقدي أكثر من 110-120 مليار ريال".

وأضاف الجدعان: "لدينا القدرة المالية على التصدي لأزمة كورونا".

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن "حماية المواطنين والمقيمين أولوية لحكومة خادم الحرمين".

وأشار الوزير إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا".

📌بث مباشر |

مؤتمر صحفي لوزير المالية محمد الجدعان للحديث عن التطورات الاقتصادية بشأن #كورونا https://t.co/hrW4rhI9Bf — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 22, 2020

وقال الوزير السعودي إن هناك "حزما اقتصادية متعددة لتخفيف أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص". مضيفا أنه تم تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا.

وأضاف الجدعان: "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية".