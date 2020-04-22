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    الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020

    البريطانيون يقفون على جانبي الطريق لتوديع طبيب عربي توفي وهو يعالج مرضى "كوفيد 19"... فيديو

    © Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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    توفي طبيب ليبي كان يساهم في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بعد أن أصيب بمرض "كوفيد 19".

    توفي الطبيب صادق الهوش، ليبي الجنسية، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا أثناء عمله على إنقاذ المصابين بعد تفشي الوباء في البلاد.

    ونعت حكومة الوفاق الليبية الطبيب الهوش، الذي دفن أمس الثلاثاء في بريطانيا، في بيان لها على "فيسبوك".

    وقالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق: "إن الراحل الهوش انتقلت إليه العدوى أثناء محاولته إنقاذ حياة مريض في أحد مستشفيات بريطانيا".

    وقدّم السفير البريطاني إلى ليبيا، نيكولاس هوبتون، تعازيه إلى عائلة الطبيب الراحل، وقال: "من المحزن جدا خبر وفاة الطبيب الليبي، الصادق الهوش"، وأضاف "‏نقدم خالص الشكر لكل ما قدمه لهيئة الصحة البريطانية، وللعديد من الليبيين الذين يقومون بنفس الجهود"، بحسب موقع"218tv".

    ونوهت الوزارة إلى أن الطبيب من مواليد مدينة طرابلس الليبية، منطقة الصياد عام 1961، متزوج من ليبية، وهو أب لأربعة أطفال.

    وتخرج الطبيب الراحل من كلية الطب في جامعة طرابلس عام 1987 وعمل طبيباً بمستشفى طرابلس المركزي إلى عام 1992.

    وسافر الهوش إلى بريطانيا لإتمام دراسته في تخصص جراحة عظام، وعمل في المستشفيات البريطانية لسنوات طويلة، إلى أن وافاه الأجل في الأمس بالجائحة التي تضرب العالم.

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    أطباء, طبيب, فيروس كورونا, ليبيا, بريطانيا
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