إسرائيل تشن هجوما على لاعبين من المنتخب المصري لكرة القدم

شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هجوما لاذعا على لاعبين مصريين بعد انسحابهما من بطولة إلكترونية يشارك فيها لاعبون إسرائيليون.

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أوضحت من خلالها أن أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا رفضا الاشتراك في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاشتراك لاعبين إسرائيليين فيها.

انسحب اللاعبان المصريان أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا من بطولة العالم بال“البلاي ستيشن” التى ينظمها الاتحاد الدولى فيفا والتى يذهب العائد منها لمواجهة كورونا فقط بسبب مشاركة مؤنس دبور الاسرائيلي. ما قام به اللاعبان ليس الا خلط الرياضة بالسياسة وياتي ذلك على حساب ضحايا فيروس كورونا. pic.twitter.com/RInNXA2x21 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 22, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "انسحب اللاعبان المصريان أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا من بطولة العالم بالـ"البلاي ستيشن" التي ينظمها الاتحاد الدولي، فيفا، والتي يذهب العائد منها لمواجهة كورونا فقط، بسبب مشاركة مؤنس دبور الإسرائيلي".

وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية:

ما قام به اللاعبان ليس إلا خلط الرياضة بالسياسة ويأتي ذلك على حساب ضحايا فيروس كورونا.

أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا@AhmedElsheikh @HassanKouka @AlAhly

هنالك مواقف في الحياة تحتم على ابناء البشر الاختيار بين القرار السهل والخاطىء والقرار الصعب والصائب. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 22, 2020

وجاءت تغريدة الخارجية الإسرائيلية ردا على إعلان أحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم، الانسحاب من بطولة كرة قدم إلكترونية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحت مسمى (Fifa Enations Stay and Play) بهدف مواجهة كورونا.

قد أخبرت لإنضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا .. تمثيل مصر في اي مكان و مجال أمر مشرف للغاية .. كنت اود بشدة الإشتراك بهذه المسابقة و لكن بعد إعلان القرعة .. فإنه لا يسعني سوى أن أرفض ..🇪🇬❤️ — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) April 21, 2020

ونشر حسن كوكا تغريدة في "تويتر"، أكد فيها رفضه مواجهة المنتخب الإسرائيلي، بعدما أوقعت القرعة مصر في مجموعة واحدة مع إسرائيل وتركيا ورومانيا.

أحمد الشيخ عبر فيسبوك "سعيد بترشيحي لبطولة فيفا الدولية ولكن بعد الإعلان عن قرعة البطوله قررت الإعتذار عن المشاركة" pic.twitter.com/G3ZzOGhdgs — FilGoal (@FilGoal) April 20, 2020

من جانبه، كتب أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي المصري، عبر "فيسبوك":

سعيد بترشيحي لبطولة فيفا الدولية ولكن بعد الإعلان عن قرعة البطولة قررت الاعتذار عن عدم المشاركة.